Rosjanie nie mieli wyjścia. Wycofali z Ukrainy już 30 tys. żołnierzy

Sukcesy w okolicach Kurska

Dotychczas ukraińskie siły w okolicach Kurska wzięły do niewoli 594 rosyjskich żołnierzy. Ukraińskie zasoby do wymiany jeńców znacząco wzrosły. Wróg stawia opór, przesuwając oddziały z innych kierunków, co osłabia tamte pozycje. - Wróg próbuje stawiać opór ukraińskim żołnierzom, ściągając oddziały z innych kierunków, tym samym osłabiając (tamte pozycje - PAP) - dodał generał.