To będzie przełom? Zełenski ma plan zakończenia wojny

Cztery elementy planu Zełenskiego

Zełenski określił swoje przedsięwzięcie jako "plan zwycięstwa Ukrainy". Wyjaśnił, że projekt składa się z kilku kluczowych elementów: pierwszy to działania w obwodzie kurskim, drugi to strategiczna pozycja Ukrainy w globalnej infrastrukturze bezpieczeństwa, trzeci dotyczy dyplomatycznych środków do zmuszenia Rosji do zakończenia wojny, a czwarty odnosi się do gospodarki.