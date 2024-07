"Presja Polski przynosi skutek". Łukaszenka wysyła emisariusza w sprawie kryzysu na granicy

- Piłka jest po stronie Polski. My jesteśmy gotowi do dialogu i prezydent jest na to nastawiony. Ale najwyraźniej polska strona nie jest zainteresowana rozwiązaniem tej kwestii. I zapewne w jej planach jest dalsze kontynuowanie napięcia na granicy - powiedział Maksym Ryżenkow, szef białoruskiego MSZ. Jego słowa relacjonowała w poniedziałek państwowa agencja BELTA. Urzędnik wygłosił kilka podobnych komunikatów.