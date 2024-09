Zmiana taktyki na granicy z Białorusią. Cała dywizja obecna od Włodawy do Przesmyku Suwalskiego

Jako pierwszy do bariery zawsze podchodzi człowiek z lewarkiem. Jest specjalistą od rozginania przęseł. Po wykonaniu swojego zadania pozostaje na terytorium Białorusi. Za to przez wykonaną szczelinę wchodzi cudzoziemiec odpowiedzialny za rzucenie drabiny na drugą linię zasieków. Po nim do Polski wkracza przewodnik migrantów, a za nim ludzie chcący przedostać się do Niemiec. To oni korzystają z "otwarcia" granicznej bariery i rozłożonej drabiny.