Koniec spokoju na granicy z Białorusią? "Pojawia się stres i niepokój"

Nasz rozmówca nie chce wypowiadać się pod nazwiskiem, bo obawia się internetowych hejterów. Jednak jego zdaniem pod koniec sierpnia odżył ruch na szlaku migracyjnym przez Polskę. Ocenia to po odkrywanych przez siebie śladach obecności migrantów: liczbie obozowisk, porzuconych ubraniach i rzeczach, ścieżkach wydeptanych przez pola. Ponadto widzi ruch po okolicy obcych samochodów. To nie turyści, ale znak, że kurierzy oferują migrantom transport do Niemiec.