Łukaszenka na granicy. "To sygnał dla Polski i państw bałtyckich"

Dyner zwróciła uwagę na to, że od 11 marca na Białorusi trwa kolejny kompleksowy sprawdzian gotowości bojowej. Łukaszenka wykorzystał ten czas, aby udać się na granicę z Litwą, gdzie przeprowadził inspekcję batalionu czołgowego. W ten sposób chciał przekazać kilka komunikatów do sąsiadów z państw bałtyckich i Polski.

Dyner zauważyła, że Przesmyk Suwalski, często nazywany Bramą Grodzieńską, jest kluczowym obszarem dla lądowej obrony państw bałtyckich w sytuacji potencjalnego konfliktu Rosji z NATO. Jest to najkrótsza droga z kontrolowanej przez Rosję Białorusi do obwodu królewieckiego, który jest enklawą. Łukaszenka zdaje sobie sprawę, że ten temat wywoła reakcję opinii publicznej na Zachodzie i wzbudzi strach. Dyner uważa, że to jest główna przyczyna, dla której ten temat został poruszony.

Analityczka podkreśliła jednak, że nie tylko Rosja i Białoruś zdają sobie sprawę ze strategicznego znaczenia tego terenu. Mimo że jest to newralgiczny odcinek, nie jest go łatwo zaatakować ze względów geograficznych, takich jak lasy i ukształtowanie terenu. Ponadto, w pobliżu zgromadzone są siły sojusznicze - zarówno na Litwie, jak i w Polsce. Dyner zaznaczyła, że obie strony wiedzą, że kraje NATO w regionie mają bardzo duże zdolności oddziaływania na obwód królewiecki. Dlatego też raczej traktowałabym dywagacje Łukaszenki jako wysyłanie gróźb, oddziaływanie na opinię publiczną - oświadczyła.

Dyner oceniła, że w sensie polityczno-wojskowym, ta "wizytacja" Łukaszenki była sygnałem do państw bałtyckich, Polski, Zachodu, że Białoruś ma zdolności do obrony na tym kierunku. To może też być sygnalizowanie w kierunku Rosji, że Białoruś trzyma tę "zachodnią flankę" - zauważyła. Dodała, że "Białorusini mogli ćwiczyć osłonę dla jakiejś większej operacji rosyjskiej, co może potencjalnie być źródłem zaniepokojenia".