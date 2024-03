Flota Bałtycka odcięta. Putin może "wybić" nowy korytarz

- Rosja liczy na to, że po drugiej stronie jest zbiorowy podmiot, jakim jest Sojusz Północnoatlantycki, w którym być może już by się znalazł ktoś, kto jest przeciwny kontynuowaniu wojny z Rosją. Dlatego ograniczona rosyjska operacja ofensywna na przesmyk suwalski, by wybić sobie korytarz i później pod parasolem szantażu z użyciem broni atomowej zmusić Zachód do negocjacji, to ryzyko, które powinniśmy poważnie brać pod uwagę w swoich przygotowaniach obronnych i znaleźć rozwiązanie na zneutralizowanie doktryny dotyczącej użycia taktycznej broni atomowej - podkreśla ekspert.