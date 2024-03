"Na kolejne dwa lata". Rosja ma potężne zasoby

"Podręczniki przedstawiają Rosję jako odrębną cywilizację walczącą z Zachodem. Wyraża to strategiczne ambicje Rosji, by stworzyć wielobiegunowy światowy porządek cywilizacji w konfrontacji z Zachodem, w którym Rosja miałaby wyłączne prawa do regionów o strategicznym dla niej znaczeniu. W dłuższej perspektywie rosyjski rząd ma nadzieję, że podręczniki te przyczynią się do ukształtowania pozytywnego nastawienia społeczeństwa do długoterminowej konfrontacji z Zachodem i uzasadnią znaczne środki przeznaczone na tę konfrontację" – zaznaczono w dokumencie.