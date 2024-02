Polska jednym z celów. Tak mogłaby wybuchnąć wojna z Rosją

Przypomnijmy, że niedawno niemiecki dziennik "Bild" opublikował dokument z przewidywaniami Bundeswehry co do przebiegu ewentualnego konfliktu z Rosją. Tam również pojawiała się kwestia wzniecania niepokojów w państwach bałtyckich, wykorzystania ćwiczeń do przygotowywania się do walk oraz ataku na przesmyk suwalski.