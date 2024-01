Plan na wojnę z Rosją. Dotarto do tajnego dokumentu Bundeswehry

Moskwa miałaby także według Bundeswhery prowokować agresywne zachowania wobec mniejszości rosyjskiej w krajach bałtyckich. To doprowadziłoby do starć, które stałyby się pretekstem do zorganizowania we wrześniu ćwiczeń Zapad-2024 z udziałem 50 tys. żołnierzy na terenie zachodniej Rosji i Białorusi.