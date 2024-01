Niemki obowiązkowo w kamasze? Pomysł się podoba

Wojna na Ukrainie i konflikt na Bliskim Wschodzie zmieniają podejście europejskich krajów do kwestii bezpieczeństwa i obrony. Niedawno w jednym z wywiadów niemiecki minister obrony Boris Pistorius ocenił, że zniesienie przez Berlin obowiązkowej służby wojskowej to duży błąd - właśnie przez to Bundeswehra zmaga się teraz z niedoborem żołnierzy.