"Cele Putina są jasne. Chce poszerzyć granice Rosji i prawdopodobnie zrobi wszystko, co w jego mocy, aby w nowym roku zbliżyć się do tego celu" - prognozują Niemcy, przypominając słowa eksperta wojskowego i badacza na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, Nico Lange. Stwierdził on, że zawieszenie broni i zawarcie pokoju w 2024 r. z pewnością nie nadejdzie, gdyż Putin będzie za wszelką cenę kontynuował walkę do czasu wyborów prezydenckich w USA, licząc na wygraną Donalda Trumpa.