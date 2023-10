Wyborcze układanki na prawicy [OPINIA]

Politycy Prawa i Sprawiedliwości pozbywaliby się także, co nie bez znaczenia, jednego z kandydatów do przejęcia władzy po Kaczyńskim, a także otwierali sobie drogę (potencjalną, choć wcale niekonieczną) do złagodzenia własnego przekazu. Winę za przesadę, antyeuropejskość, ale nawet za źle przeprowadzoną reformę wymiaru sprawiedliwości można by zrzucić na Ziobrę i jego środowisko, i spróbować (wiem, że to niełatwe, ale nie takie rzeczy się w polityce działy) wrócić nieco bardziej do prawego narożnika centrum.