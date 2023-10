Sąd partyjny zawiesza Korwin-Mikkego

W wywiadzie, który miał miejsce w poniedziałek wieczorem na kanale "Super Expressu" na YouTube, Janusz Korwin-Mikke odniósł się do przegranej w okręgu nr 20 z Kariną Bosak - żoną Krzysztofa Bosaka, która weszła do Sejmu z listy Konfederacji kosztem m.in. Jacka Wilka czy właśnie Korwina-Mikke. Ten zaś otwarcie powiedział, że Bosak w ogóle nie powinno być na liście, gdyż jego zdaniem, kobiety nie powinny mieć do tego prawa.