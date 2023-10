Wyniki wyborów. Marcin Kierwiński kontra Kamil Bortniczuk

PKW podała dane ze 100 proc. obwodów do głosowania - w tym i w okręgu płockim (numer 16). Najwięcej mandatów powędruje do Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego zebrała tutaj 195 tys. głosów. Dzięki temu zyskuje pięć mandatów w Sejmie. W porównaniu do poprzednich wyborów to słaby wynik.