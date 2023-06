Ziobro wyrzucił go z partii. Dziś zabiera głos. "Będą mieli problem"

Zbigniew Ziobro nigdy nie potrafił w przekonujący sposób przedstawić argumentów na rzecz reformy Unii. On nie chce nawet uczestniczyć w rozmowach w ramach Rady Europejskiej, on się domaga, żebyśmy wywrócili stolik, a nie - by przy nim siedzieć i rozmawiać. Minister Ziobro atakował premiera za decyzje, za które to on był odpowiedzialny. I nie zrobił nic, by ich bronić.