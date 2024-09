Sanok w strachu po bestialskim rozboju. Zaatakowano znanych biznesmenów

Prokuratura Rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo ws. zdarzenia, które miało miejsce w nocy z 26 na 27-go sierpnia 2024 r. w jednym z domów w Sanoku. Do zamożnej rodziny nad ranem wtargnęło czterech zamaskowanych sprawców.

We wtorkowe południe odwiedzamy dzielnicę Zatorze w Sanoku. Dom rodziny J. z daleka rzuca się w oczy. Na zbiegu ulic Konarskiego i Cichej spotykamy jednego z sąsiadów rodziny.

- Krzyki Adama wybudziły nas ze snu, to było jakoś około 5 rano. Wystraszyliśmy się, bo wiedzieliśmy, że są u nich wnuki, to malutkie dzieci. Nie mają szczęścia ci ludzie, dwóch synów im zmarło. Jakoś od razu mieliśmy najgorsze myśli - mówi nam Krystyna Komorowicz, sąsiadka małżeństwa J.

Jak relacjonuje, Agata i Adam prowadzą w Sanoku kantory, są także właścicielami budynku z lokalami użytkowymi i mieszkaniami na wynajem w centrum miasta. Podkreśla, że to bardzo rodzinni ludzie. - Mieli pod opieką dzieci, to cud, że nic im się nie stało. Maluchy były przerażone, wszystko słyszały, krzyki dziadków, tortury, groźby - dodaje nasza rozmówczyni.

Inny z sąsiadów, pan Wojtek, będący jednocześnie członkiem rodziny J. zwraca uwagę, że sprawa została zgłoszona na policję bardzo sprawnie. Na miejsce służby też przyjechały szybko, jednak sprawców do dziś nie udało się zatrzymać. - To musiała być zorganizowana grupa, która wiedziała, jak i kiedy zaatakować. Umieli się ulotnić umiejętnie. Jest to niepokojące, tym bardziej, że te tereny zamieszkują zamożni ludzie. Jest taka obawa, kto będzie następny. Ludzie nie śpią spokojnie - relacjonuje.