"Wtulona w babcię". Kulisy walki o 6-latkę pozostawioną w oknie życia

Błyskawiczne działania

- Rodzina dziewczynki, a dokładnie jej babcia i wujek (syn babci), zgłosili się do mnie w piątek 30 sierpnia 2024 r. ok. godz. 15. W poniedziałek sąd rodzinny ustanowił babcię dziewczynki jej tymczasową rodziną zastępczą. - przekazała WP mec. Szymańska. - Na szybkość procedowania w tej sprawie miało wpływ wiele czynników. Sytuacji nie ułatwiał fakt, że do zdarzenia doszło przed weekendem. Natomiast cały sztab ludzi przyczynił się do tego, by postępowanie przebiegało sprawnie. Błyskawicznie zareagowały siostry, do których trafiła dziewczynka, a także funkcjonariusze Policji, którzy przybyli na miejsce. Rodzice dziewczynki zdecydowali się oddać ją z dala od domu rodzinnego, więc trochę to trwało zanim służby ustaliły, czy poza rodzicami jest jakaś bliska dla dziewczynki rodzina - opowiada pani mecenas.