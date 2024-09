Śmierć pracowników sezonowych. Pasażer planował intrygę

Fordem escape, którym kierował Sławomir S. jechał również Jacek L. Mężczyzna zaraz po zdarzeniu uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanym, za co usłyszał już zarzut. Prokurator zarzuca mu także, że nakłaniał swojego kolegę do ucieczki z miejsca wypadku oraz do zawiadomienia o kradzieży samochodu. Do tego drugiego zarzutu mężczyzna się nie przyznaje. Pozostanie na wolności, będzie musiał tylko meldować się na policji i nie może wyjeżdżać z Polski. Grozi mu do trzech lat więzienia.