Przyjechały tu do pracy. Jedna siostra zginęła, druga ciężko ranna

Wiadomo za to, że kierujący nie dość, że jechał po pijanemu, to policja podała, że nie miał uprawnień. Prawo jazdy zostało mu zatrzymane w 2010 roku, również za kierowanie w stanie nietrzeźwości. W 2020 roku po raz kolejny został zatrzymany do policyjnej kontroli, kiedy kierował pojazdem nie korzystając z pasów bezpieczeństwa. Policjanci złożyli wtedy wniosek o ukaranie do sądu za kierowanie bez uprawnień, za co miał zakaz prowadzenia pojazdów na rok.