Porażka PiS na Śląsku. Chełstowski obroniony

- Dla mnie to był mentalnie Dziki Zachód. Musiałem w tym siedzieć, patrzeć na to i to ukrywać. Czułem się jakby politbiuro w Związku Radzieckim wysyłało pisma i rekomendowało, kto ma być dyrektorem szpitala - mówił w listopadzie w rozmowie z WP po odejściu z klubu PiS Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.