Jakub Chełstowski o PiS: Podkładanie świń i donosy

To była rekomendacja polityczna. To nie jest tak, że marszałek dobiera sobie wszystkich współpracowników. To jest szersza układanka, teraz układając nowy zarząd musiałem osiągnąć porozumienie z ruchem samorządowym "Tak! DlaPolski" i PO. A jak ten zarząd będzie pracował? Ojcem prawdy jest czas. Z wcześniejszym zarządem udało się też sporo dobrych rzeczy zrobić, ale były takie historie, o jakich rozmawiamy i to jest dla mnie mentalnie Dziki Zachód, że ja musiałem w tym siedzieć, na to patrzeć i to ukrywać.