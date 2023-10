Koniec Zjednoczonej Prawicy wisi w powietrzu. Ludzie Ziobry i plan rozłamu

Rozmowy z ludźmi Szydło

Również drugi rozmówca potwierdza trwające rozmowy. - Dyskutujemy, choć oficjalna decyzja nie zapadła. Wiadomo, że jeśli do rozłamu dojdzie, to od początku kadencji. Nie będziemy czekać - mówi nam polityk Suwerennej Polski, który przyznaje, że początkowo rozważana była opcja wyłomu z klubu PiS dopiero po wyborach do europarlamentu.