"Willa plus". Czarnek nie wytrzymał na wizji

- A za co? - odpowiedział pytaniem na Czarnek. - Żadnego budynku nikomu nie przekazywałem. Za co miałbym zostać zatrzymany? Przekazywałem środki na działalność edukacyjną przez 15 lat w miejscach, które niektóre organizacje wnioskowały. Te miejsca są zabezpieczone hipoteką na rzecz Skarbu Państwa i wekslem. Jeśli którakolwiek z organizacji nie wykonuje przepisów umowy z ministerstwem i nie wykonuje tam działalności edukacyjnej, to natychmiast resort ma obowiązek zabrać im tę nieruchomość i ja ją zabezpieczyłem. Jeśli powtarza pan kłamliwe zarzuty, to pytam który konkretnie grant i komu został wykonany niezgodnie z prawem, bo ja się tego nigdzie nie dopatruję - odparł wyraźnie zirytowany.