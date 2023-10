"Bezpartyjni Samorządowcy mogą rządzić z każdym. Nie bierzemy pieniędzy od PiS". Krzysztof Maj dla WP

To był ruch techniczny. Zostaliśmy zmuszeni przez przepisy założyć partię, do której należy formalnie dwadzieścia parę osób. Tylko po to, by mieć instrument do szybszej i prostszej rejestracji list wyborczych. I to nam się w tym roku udało. Nie chcieliśmy tego, ale takie mamy prawo. Uczciwie to komunikowaliśmy, niczego nie ukrywaliśmy.