Rośnie bilans ofiar we Lwowie. "To jest katastrofa"

- Sytuacja jest ciężka. Ranni cały czas otrzymują pomoc od lekarzy. Nie wiadomo, jak dalej będzie wyglądać sytuacja. Dużo budynków zostało zaatakowanych, na dzisiaj to jest 70 w dwóch rejonach Lwowa. Ludziom z sześciu budynków trzeba będzie znaleźć nowe mieszkania. To wszystko to zabytki historyczne. To jest katastrofa - mówił mer Lwowa Andrij Sadowy w rozmowie z Radiem Eska.