Ryszard Petru wystartuje z bastionu PiS? Ma być "młotem" na Konfederację

A co na to inni politycy? Nie wszyscy wykazują taki sam entuzjazm. - Z tego, co wiem, pan Petru chce kandydować jako kandydat niezależny. A pakt senacki to pakt senacki. Raczej nie ma w nim miejsca dla takich samotnych, białych żagli. Najważniejsza jest gra drużynowa - mówi Wirtualnej Polsce wiceszefowa PO Izabela Leszczyna.