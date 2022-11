"Roszczenia szybko się zmieniają". Brytyjczycy punktują porażkę Putina

Rosjanie zorganizowali pseudorefernda na okupowanych terenach Ukrainy- w separatystycznych republikach donieckiej i ługańskiej oraz obwodach chersońskim i zaporoskim. Dotyczyły one przyłączenia tych części Ukrainy do Rosji. Już przed przeprowadzeniem głosowania wyniki były znane. Ukraińskie władze wskazywały, że mieszkańcy okupowanych terytoriów byli zmuszani do oddania głosu. - Mieszkańcy dokonali jednoznacznego wyboru - stwierdził Władimir Putin, podczas "ceremonii", która została zorganizowana na Kremlu.