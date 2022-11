Ukraińskie wojsko już w Chersoniu. Tak witają ich mieszkańcy

Chersoń to jedyne miasto obwodowe, które udało się zająć Rosjanom - doszło do tego w pierwszych dniach inwazji. Po ponad ośmiu miesiącach okupacji, strona rosyjska ogłosiła wycofanie swoich wojsk z prawego brzegu Dniepru. To efekt skutecznej ukraińskiej kontrofensywy na południu kraju.