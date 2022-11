Tym razem miny im zrzedły. "Oddajemy część Rosji"

Gorycz porażki, której nie da się osłodzić. "Oddajemy część Rosji"

Tymczasem wpływowy rosyjski bloger militarny o pseudonimie Rybar grzmi na Telegramie, że to "najciemniejszy moment w historii, oddajemy część Rosji". "Nieważne, jak to będzie osładzane na kanałach federalnej telewizji. Smutne i obraźliwe odejście z Chersonia na lewy brzeg Dniepru stało się rzeczywistością. W oczach ludności to porażka. Jest to utrata terytoriów, które Federacja Rosyjska uznała za swoje" - napisał bloger, którego posty śledzi ponad milion Rosjan.