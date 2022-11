"Pomoglibyśmy Demokratom"

Podsumowując program Władimir Sołowjow stwierdził, że Rosja nie mogła ogłosić decyzji o wycofaniu z Chersonia przez dniem wyborów uzupełniających do Kongresu 8 listopada. - To by pomogło Demokratom. To były prezent dla Joe Bidena. Dlatego podaliśmy to dopiero 9 listopada - wywodził.