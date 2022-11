"Rosja zmieni je w miasto śmierci". Doradca Zełenskiego ujawnia plan Kremla

Amerykański think tank Institute for the Study of War (ISW) ocenia jednak, że Rosjanie faktycznie wycofują się z prawego brzegu rzeki. "Wycofanie się Rosjan z zachodniego brzegu Dniepru raczej nie jest pułapką mającą zwabić ukraińskie oddziały do kosztownych walk pod Chersoniem, jak sugerowały niektóre źródła ukraińskie i zachodnie" - czytamy w raporcie ISW.