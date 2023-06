Rosjanie mają już tylko dwie drogi. A Ukraińcy - asa w rękawie

Uszkodzony miał zostać także most kolejowy pomiędzy Sołonym Ozerom a Siwaszem. Rosjanie dostarczali nim paliwo dla walczących jednostek. Obecnie most ma być wyłączony z użytku. Może to spowodować znacznie braki paliwa dla walczących oddziałów, ponieważ nie posiadają one odpowiedniej liczby cystern.