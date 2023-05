"Obezwładnianie Rosjan". Ukraińcy uderzają potężną bronią

Jeszcze większym "gamechangerem" na froncie mogłyby okazać się niemieckie pociski Taurus KEPD 350. By utrudnić wykrycie, poruszają się one na pułapie do 70 m i mogą razić cele na odległość nawet 500 km. Jak ujawniło niemieckie Ministerstwo Obrony Narodowej, Ukraina wystosowała prośbę o ich dostarczenie, a rozmowy z Berlinem na ten temat miałyby trwać co najmniej od początku maja 2023 r.