Dymy nad Krymem. Ukraińcy uderzają po cichu w najbardziej czuły punkt

Ruch oporu

Na Krymie znane stały się przede wszystkim dwie grupy. Ruch Żółtej Wstążki, który wzywa mieszkańców do oznaczania wszystkiego, co widzą, żółtą taśmą, aby najeźdźcy wiedzieli i czuli, że nie są mile widziani. Jego uczestnicy umieścili na budynku okupacyjnych władz tablicę z napisem "Przedstawicielstwo Prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krym" oraz plakat z napisem: "Wkrótce otwarcie. Krym to Ukraina". Wywołało to duże poruszenie wśród okupantów, a władze wzmogły poszukiwania i aresztowania.