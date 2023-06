To tutaj może się zacząć wygrana Ukrainy. Bitwa trwa

- Składa się ona z kilku etapów. Ten który obecnie widzimy, to próby przełamania przez Ukrainę rosyjskiej obrony na kilku kierunkach. Ich celem jest bowiem zniszczenie rosyjskich wojsk i całkowite rozbicie. Powiedzmy, że Ukraińcy wybiją korytarz w liniach obrony, a Rosjanie się wycofają i niestety, ale za trzy miesiące wrócą. Chodzi o to, żeby na tyle rozbić rosyjskie jednostki, by one w tym roku w ogóle nie powróciły z ofensywnymi działaniami. Żeby zniszczyć Rosjan, to tych przełamań w linach obrony musi być kilka - ocenia płk rez. Piotr Lewandowski.