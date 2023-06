Ukraińska armia bezzałogowców. Na Kremlu rośnie panika

- Po 15 miesiącach wojny zdali sobie sprawę, że nie będą mieli powtórki z 2014 roku - stwierdził doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. - Rosnące napięcie w Rosji, to, co dzieje się w obwodach biełgorodzkim i kurskim, to karmiczna zapłata za wszystko, co okupanci zrobili w Ukrainie - dodał.