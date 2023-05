Zajęli 20 miejscowości w Rosji. Problemy Putina zobaczył cały świat

Kreml został za to ostro skrytykowany nawet przez Sołowjowa, który w swoim programie grzmiał: "Ile razy mówiliśmy o Biełgorodzie? No ile? I co oni (dowództwo - przyp. red.) zrobili?". Na każdym szczeblu dowodzenia zawiedli oficerowie, którzy biernie obserwowali rozwój sytuacji. Lokalni dowódcy byli jedynie w stanie rozpocząć ewakuację składu broni jądrowej Biełgorod-22. Na wysłanie oddziałów zmechanizowanych dowództwo Zachodniego Okręgu Wojskowego zdecydowało się dopiero po niemal 10 godzinach od przekroczenia granicy.