Szykuje się gigantyczna afera. Okradali armię i paraliżowali swoje "oka Saurona"

- Do dziś nie wiadomo, co stało się z 1,5 mln kompletów mundurów, które były przechowywane w punktach przyjęć wojskowego personelu. Dziś mamy problemy - a to z mundurami, a to z czymś innym. A wszystko było, gdzie to wszystko się podziało? Nikt nie potrafi tego w żaden sposób wytłumaczyć - powiedział gen. Andriej Gurułow, deputowany do Dumy.