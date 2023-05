Wyścig do Placu Czerwonego. Ukraina przygotuje "niespodziankę"?

- Parada zwycięstwa od czasów ZSRR jest czymś w rodzaju folderu reklamowego, który ma pokazać zarówno obywatelom, jak i sojusznikom czy wrogom, co znajduje się na wyposażeniu rosyjskiej armii. Na 9 maja Rosjanie wcale nie muszą wyciągać wszystkiego, co mają w magazynach. Wystarczy, że wyprowadzą te reprezentacyjne pojazdy, które przez cały rok były konserwowane i polerowane, by tego jednego dnia wyjechać na ulice Moskwy - mówi Jędruchów.