Bullterier Putina znów w akcji. Zaatakował Morawieckiego i grozi Polsce

W wywiadzie dla stacji NBC premier Mateusz Morawiecki pytany był m.in. o domniemane ukraińskie ataki wewnątrz Rosji. Odparł, że nie ma na ich temat konkretnej wiedzy, ale Ukraina ma prawo do prowadzenia takich działań i nie stanowi to pogwałcenia żadnych porozumień z państwami ją wspierającymi. Dodał przy tym, że nie martwi się zbytnio o to, że takie ataki doprowadzą do bezpośredniej wojny NATO z Rosją, bo "Rosja przegrałaby taką wojnę bardzo szybko i Kreml o tym wie".