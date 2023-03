Groźby po decyzji ws. Putina. Miedwiediew: patrzcie w niebo

"Weźmy ten gów****y, bezużyteczny MTK, stworzony na podstawie Statutu Rzymskiego, do którego nie przystąpiły największe państwa. Kogo pociągnął do odpowiedzialności Trzy tuziny nieznanych osób. (...) Ich skuteczność jest zerowa. To nie są trybunały norymberskie i tokijskie tworzone ad hoc. Albo nawet wątpliwy trybunał dla Jugosławii. To jest nieporozumienie" - napisał.