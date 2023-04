Rosjanie kipią oburzeniem. Miasta odwołują parady na Dzień Zwycięstwa... ze strachu

Pieskow zapewnił, iż Władimir Putin wygłosi przemówienie na Placu Czerwonym, gdyż "występ na paradzie jest obowiązkowy". Ironizował przy tym, że rosyjski przywódca nigdy nie chował się w bunkrze oraz że nie ma sobowtórów zastępujących go w publicznych wystąpieniach. Współpracownik Putina uaktywnił się, gdy rosyjskie media zaczęły pisać, że odwołanie parady w Sewastopolu na Krymie to "historyczne wydarzenie". Przypominano, że Sewastopol ma szczególne znaczenie - to tam odbyła się defilada po aneksji Krymu.