Ukraina planowała atak na Moskwę. Waszyngton zareagował

Dokumenty ujawniły m.in. metody szpiegowskie, które Waszyngton stosował do inwigilacji Kremla. Większość z informacji dotyczyła przebiegu wojny. Mówią one także o tym, że Ukraina, chcąca przenieść walkę na rodzimy teren Rosji, jest czasami powstrzymywana przez Stany Zjednoczone, które starały się uniknąć eskalacji konfliktu do bezpośredniej walki między siłami amerykańskimi i rosyjskimi.