Syn Pieskowa wśród wagnerowców? "Kucharz Putina" potwierdza

Syn rzecznika Kremla nie miał zamiaru walczyć dla Putina

Przypomnijmy, że we wrześniu 2022 roku zrobiło się głośno o synu rzecznika Kremla po tym, jak zadzwonił do niego współpracownik rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Prowadzący kanał Populiarnaja Politika podszył się pod pracownika wojskowej komendy uzupełnień i wezwał go do stawienia się tam.