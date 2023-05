Niepokojące słowa premiera. Tropy prowadzą do rosyjskiego Ch-555

Słowa generała potwierdził premier Mateusz Morawiecki. - Istnieją przesłanki, jak powiedział generał, aby połączyć to znalezisko, to odkrycie, ten sprzęt, jak to zostało określone, znalezione parę dni temu, z informacją, którą powzięły nasze służby już w grudniu zeszłego roku, a co do której byliśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami, wiążącej się z incydentem z połowy grudnia zeszłego roku – oświadczył. - W trakcie tego incydentu samoloty F-35 i nasze własne samoloty zostały poderwane we właściwy sposób tak, aby śledzić trajektorię tego sprzętu, tej rakiety, która znalazła się nad terytorium Polski - dodał premier.