Tajemniczy obiekt wojskowy pod Bydgoszczą. "To mógł być wynalazek"

- To bardzo mało prawdopodobne. Są systemy obrony przeciwlotniczej, systemy NATO–AWACS śledzące każdy ruch z góry itd. W Bydgoszczy są Wojskowe Zakłady Lotnicze, i być może "trenowali" tam samoloty MIG-29, które wysyłamy do Ukrainy. Być może adoptowali uzbrojenie do maszyn i zerwało im się to uzbrojenie. Może być to pocisk, który jest nieużywany przez wojsko, ale był odkurzony i testowany - mówi WP ppłk rez. Maciej Korowaj, były żołnierz wojsk pancernych i analityk rosyjskiej taktyki wojennej.