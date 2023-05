Rakieta pod Bydgoszczą. "Rosjanie milczeli, bali się kompromitacji"

Ch-55 to wersja z atrapą głowicy jądrowej. - Jest to rosyjskie naśladownictwo pierwszej generacji pocisków cruise produkcji amerykańskiej. Poruszają się stosunkowo nisko, ze stosunkowo niewielką, poddźwiękową prędkością, pozostawiają stosunkowo niewielki ślad. To takie siedmiometrowe cygaro - wyjaśnił Drewniak i dodał, że "nie jest ona łatwa do wychwycenia przez obronę przeciwlotniczą".