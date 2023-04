Oficjalne oświadczenie ws. obiektu pod Bydgoszczą. Armia zabiera głos

"Mamy pewne hipotezy i wątki"

Poinformował jednocześnie, że w miejscu znalezienia tajemniczego przedmiotu nie nastąpiła żadna eksplozja. - Nie doszło do wybuchu. W przeciwieństwie do tego, co zdarzyło się w Przewodowie, nie zginęli tam żadni ludzie, nie było też sytuacji zranienia. To, do czego tam doszło, zdarzyło się w miejscu odosobnionym, bez wpływu na stabilność i spokój ludzi tam mieszkających - tłumaczył.