Tajemniczy obiekt pod Bydgoszczą. Premier reaguje

Dodał, że zażądał także wszelkich informacji związanych z incydentem od prokuratury i otrzymał je w czwartek. - Istnieją przesłanki - jak powiedział pan generał - aby połączyć to znalezisko, ten sprzęt znaleziony parę dni temu, z informacją, którą powzięły nasze służby już w grudniu zeszłego roku, a co do której również byliśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami - podkreślił premier.